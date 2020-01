Треба резервовац уходнїцу за представу „Обсесия”

НОВИ САД – За ютрейшу представу „Обсесия”, котра будзе виведзена на 20 годзин у просторийох новосадского Руского културного центру, треба резервовац уходнїцу пре огранїчене число место у велькей сали.

Резервация кошта 200 динари по особи, а мож ю обезпечиц у просторийох клубу РКЦ од пондзелку по соботу, у периодзе од 18 по 23 годзин, або на число телефона: 064/613-19-58 (Иван Канюх).

Драма „Обсесия” поробена по мотивох приповедки Богумила Грабала, главни улоги толкую Иван Лїкар и Марина Хома, а улогу музичара ґлуми Владимир Сивч.

