Отримане перше преподаванє за коцурских парастох

КОЦУР – Польопривредна фахова служба Вербас вчера, 21. януара, у Велькей сали Месней заєднїци у Коцуре орґанизовала перше преподаванє того року за коцурских парастох.

Преподаванє о мирох за унапредзенє польопривредней продукциї тримали фаховци з обласци польопривреди Катарина Радонич, Владимир Ранков и Милан Косовац.

Коцурски польопривреднїки од Катарини Радонич чули як найлєпше защициц шаце од коровча, а тиж и вецей информациї о резистентних типох коровча.

– Велї парасти гриша прето же думаю же гербициди з розличнима назвами представяю и розлични механїзми дїйствованя, та з їх хаснованьом директно дїйствую на зявйованє резистентносци. Єдна зоз стратеґийох за зоперанє резистентносци коровча то хаснованє гербицидох з розличним механїзмом дїйствованя, поєдинєчно, як мишанїна гербицидох, лєбо у ротациї гербицидох з розличним механїзмом дїйствованя – совитовала Радонич.

Владимир Ранков бешедовал о вплїву технолоґиї хованя на урожай вчасних сортох жита, а тиж и о системох обрабяня жеми, прикармйованє зоз азотом, пестованє урожайох. Як визначел, скорей як ше вибере файта жита, потребне добре упознац єй характеристики и нє ховац исту файту на истим полю вецей раз за шором.

Од Милана Косовца парасти могли дознац як потребне отримовац польопривредну механїзацию, а тиж и о значносци правилного штелованя механїзациї. Вон надпомнул же би шицки мушели водзиц рахунка о своєй безпечносци у роботи, а тиж и других коло себе.

На концу фаховци здогадли шицких присутних же Польопривредна фахова служба Вербас у сотруднїцтве зоз Општинску управу Вербас, оддзелєньом за польопривреду, окончує безплатне контролованє плодносци обрабяцей жеми и можу ше приявиц шицки заинтересовани польопривреднїки котри маю реґистроване ґаздовство на териториї општини Вербас.

Преподаванє було нащивене, а у находзацим периоду буду орґанизовани вецей подобни преподаваня за парастох у Коцуре.

