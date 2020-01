НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино”, у першей часци будзе емитована телевизийна адаптация представи Милоша Николича „Случай нєвиней ґдовици”, з тей нагоди з Ивану Дудаш у главней улоги.

У другей часци емисиї будзе приказани портрет нашого познатого интерпретатора Звонимира Кочиша.

Емисия „Добри вечар, Войводино” будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

