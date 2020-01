У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У штвартим тогорочним числу новинох „Руске слово” звекшого пише о тим як преславене Националне швето Руснацох у Сербиї по Подручних канцеларийох по наших местох, алє и на програмох Централней преслави котра отримана у Шидзе.

У рубрики „Економия” обявене перше предлуженє напису о руских манифестацийох и туризму, а з нагоди 25-рочнїци роботи представене Подприємство „Изґлед” зоз Руского Керестура.

„Людзе, роки, живот” у тим чишлє, попри нового предлуженя фельтону „Привредни живот Руснацох” автора Мирона Жироша, упознаваю читачох зоз Оливеру Сапаньош зоз Дюрдьова.

„Спорт” понука напис о роботи Ловарского дружтва „Дюрдьов”, а на остатнїх бокох рубрика „Горуци тепши”.

Додаток у тим чишлє „Дом и фамелия” котри пошвецени воспитованю дзецох, а ту и нове предлуженє „Женоблоґиї”.

