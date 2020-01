НОВИ САД – Дуодрама „Обсесия” будзе виведзена нєшка на 20 годзин у велькей сали новосадского Руского културного центру.

Драма „Обсесия” поробена по мотивох приповедки Богумила Грабала, главни улоги толкую Иван Лїкар и Марина Хома, а улогу музичара ґлуми Владимир Сивч. Представу режирал Звонимир Павлович.

