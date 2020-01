Отримана авдиция за манифестацию „Сербия у ритму Европи“

ШИД – У сали Културно-образовного центру вчера отримана авдиция за познату шпивацко-музичну манифестацию „Сербия у ритму Европи“.

Наступели младши и старши танєчнїки СКУД „Святи Сава“ зоз Шиду, танєчни ґрупи ОШ „Вук Караджич“ зоз Вашици и Адашевцох и ище два ґрупи сучасного танцу, як и коло 15 шпиваче од 12 по 17 роки.

Фахови тим манифестациї на чолє з Иґором Карадаревичом, директором манифестациї, вибрал за змаганє даскельо танєчнїкох, и лєм двоїх шпивачох.

Шидянє буду наступац под заставу одредзеней держави ЕУ як накладаю правила змаганя, на финалним змаганю у Враню у юнию, хторе директно будзе преношиц Перша сербска телевизия.

(Опатрене 42 раз, нєшка 42)