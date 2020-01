БЕРКАСОВО/БИКИЧ – После пошвецаня богоявлєнскей води, парох о. Владимир Еделински Миколка зоз виронаучнима дзецми пошвецал обисца вирних у Беркасове и Бикичу.

По словох о. Еделинския у Беркасове пошвецени 52, а у Бикичу 42 обисца.

