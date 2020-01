Нєшка и наютре буду два презентациї за польопривреднїкох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Руским Керестуре, нєшка 23. и наютре 24. януара, буду отримани два презентациї у рамикох Жимскей школи.

Нєшка на 17 годзин у Ресторану „Червена ружа” презентациї отримаю Радован Беґович и Милана Яничиєвич спред компаниї „Chemical agrosava” зоз Беоґраду, Драґан Свирчевич спред компаниї V.G.P. и представителє компаниї „Agritalija” зоз Нового Саду. Презентациї орґанизує Здруженє паприґарох „Капсикум анум”.

Шлїдуюцого дня, пияток 24. януара, подприємство „Аґрохома” з Руского Керестура орґанизує презентацию компанийох „Timac AGRO Balkans”„ZP Hibridi” як и„Agrimatco”, хтори буду отримани тиж у Ресторану Червена ружа на 11 годзин.

Здруженє паприґарох презентациї будзе надалєй орґанизовац каждого вовторку и штвартку од 17 годзин по 13. фебруар, а подприємство „Аґрохома” каждого пондзелку и пиятку по 20. фебуар з тим же винїмок остатнї тидзень у януару од 27. по 31. кед презентациї нє буду отримани.

(Опатрене 26 раз, нєшка 26)