Мож ше приявиц за участвованє на „Русин куп” турниру

РУСКИ КЕРЕСТУР – Приявйованє за участвованє на традицийним седмим „Русин купу” (Rusyn cup) турниру, хтори будзе отримани у Спортскей гали у Руским Керестуре 1. фебруара – тирва.

Екипи хтори жадаю участвовац на квалификацийним змаганю, треба же би мали од 5 до 9 бавячох, а єдине условиє же би екипа нє шмела мац вецей як трох бавячох хтори нє Руснаци, понеже циль Турниру же би ше праве Руснаци медзи собу дружели през змаганє у фодбалу. Екипи мож приявиц док ше нє пополнї максималне число од 8, а затераз приявени 5 екипи.

По законченю квалификацийних змаганьох, перши три екипи буду мац можлївосц участвовац на Финалним турниру хтори будзе отримани у Словацкей, а место и датум одредза орґанизаторе.

Приявиц ше мож прейґ мейл адреси꞉ rusyncup@gmail.com, а орґанизаторе Турниру, Руснаци зоз Словацкей, з тей нагоди поволую шицких любительох фодбалу же би на соботу 1. фебруара на 10 годзин у Спортскей гали пришли потримац змаганє.

(Опатрене 14 раз, нєшка 14)