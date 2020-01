Вишло януарске число часописа за дзеци „Заградка”

НОВИ САД – Друге полроче чечуцого школского рока почало и у „Заградки” зоз януарским числом того часописа.

Пред Новим роком дзеци найбаржей чекаю Дїда Мраза, та ше вон, кед бул на „Пахульки” у Руским културним центру у Новим Садзе, висликовал и за наш насловни бок, а ту заслужено и дзеци зоз Руского Керестура хтори ше на жимским розпусту дружели у Дзецинским куцику у Каритасу.

Жима зоз барз чеканим шнїгом, шлїщанками и Дїдом Шнїжнїком главна тема у писньох и приповедкох Ксениї Палатинус, Владимира Дїтка, Якима Олеяра и Михайла Ковача, и писательох хтори пишу по сербски, а то Милан Мрдаль Мрдя, Божидар Пешев и други.

У рубрики „Облачок до швета” представена найновша кнїжка за дзеци „За главки у лавки” Ирини Гарди Ковачевич.

Од того числа у „Заградки” маме нову рубрику – „З науковей фантастики”, а у додатку за наймладших „Мала заградка” Квиз о жимским розпусту, най предшколски дзеци маю о чим роздумовац и цо повифарбйовац.

Литературни и подобово роботи послали вредни сотруднїки зоз Вербасу, Коцура и Дюрдьова, а за фебруарске число „Заградка” чекаме и роботи зоз Кули, Савиного Села, Нового Саду, Нового Орахова, Шиду и других местох.

Цо ше красне и веселе збувало на жимским одпочивку, дознаце у рубрики „Висти зоз школох” дзе нашо новинаре понаписовали о крачунских и новорочних концертох, о колядованю и о Вечару поети Мафтея Виная у Суботици.

Наша сотруднїца – уметнїца Нела Таталович пририхтала „жимски” рисунки за два Забавни боки, а од кого ше айкула найбаржей бої, цо поопатраце док пойдзеце до главного городу Мексика, и дзе стоя найвекши орґулї на швеце, дознаце у рубрики „Най, най, най…” на 23. боку.

