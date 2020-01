Здогадованє на жертви Рациї

НОВИ САД – Делеґация Покраїнскей влади, на чолє зоз подпредсидательом Дьордьом Миличевичом, вчера положела венєц на памятнїк „Фамелия” на Кею жертвох Рациї, як знак здогадованя на траґичну подїю пред 78 роками у хторей на насилни способ забити вецей як 1 300 жителє Нового Саду.

Спред Сербскей православней церкви панахиду служел епископ бачки Ириней, а потим панахиду и бешеду отримал верховни рабин Сербиї Исак Асиєл.

Зоз покладаньом венцох почесц нєвиним жертвом у Новосадскей рациї дали и представнїки Городу Нови Сад, Скупштини АП Войводини, амбасади Израелу и Мадярскей, Єврейскей општини Сербиї, Матици ромскей, як и потомки жертвох.

