Стриберни ювилей успишного дїлованя

Чизмарова фамелия зоз Руского Керестура, у 2019. року означела 25 роки успишного дїлованя своєй фирми „Изґледˮ. З тей нагоди, виприповедали нам як ше им удало нє лєм витирвац телї роки и найсц свойо место у привреди, алє и з рока на рок напредовац и преширйовац понукнуца у вецей привредних дїялносцох.

Познате же за кажди дїловни поцаг нєобходна добра идея и ясна визия, а праве з тим до початного „бизнисуˮ вошол Йоаким Чизмар, супруг и оцец, а по фаху будовательни инжинєр. Теди, ‘94. року, кед тапетария, а и продукция паприґи були главни жридла приходох векшини Керестурцом, Чизмарово ше одлучели отвориц тапетарску роботню у дїловним просторе у хторим ше и нєшка находза. Чизмарово у „Изґледˮ-у теди мали пейцох роботнїкох, а нєшка тота фирма ма ровно 40 занятих, салон меблю у Керестуре, Србобрану, Кули, а од прешлого року и у Оджаку, а окончую и одкуп паприґи, карфиолу и броколия. О самих початкох дїлованя, Еуфемия Чизмар приповеда:

– Тоту фирму основал мой супруг Кимо ,94. року, и з початку, перши двацец роки, робели зме лєм продукцию зоз плочастого материялу (кухнї, дзецински хижи, дньови хижи итд). Потим и син Владимир почал робиц у тей фирми як и я, а кед пришла и наша дзивка Мая до фирми, уведли зме и нову дїялносц – тапетарску продукцию. З оглядом на тото же Керестур уж вецей децениї познати по вельким чишлє тапетарских роботньох, приходзели велї купци до Керестура, и одлучели зме отвориц салон меблю. З отвераньом салону зявела ше и потреба за вельким числом тапетарских продуктох, та зме теди преширели и продукцию – здогадує ше початкох Еуфемия Чизмарова.

ВАЖНИ И КВАЛИТЕТ И РЕКЛАМА

През 25 роки иснованя, фирма „Изґледˮ напредовала як кадровски так и технолоґийно, преширйовали свойо капацитети, а од самого початку затримали тото по чим су и нєшка познати, а то квалитет материялу и финалного обробку, як и класични и сучасни дизайн.

– Мой супруг, будовательни инжинєр и од самого початку барз водзел рахунку о квалитету и виробку. Шицко мушело буц поробене барз добре, так як фах и вимага. Тот добри квалитет меблю зме затримали и по нєшка, и думам же то наш главни адут. Намагаме ше понукнуц и цо векши вибор, алє тиж вислухац идеї и предкладаня купцох. Продукуєме шицко цо єст у єдним обисцу, окрем столох и карсцельох. Маме каталоґи у хторих ше находза продукти хтори продукуєме типски, односно, по одвитуюцих стандардох.

Поведзме, за одредзени кавч зоз каталоґу, купец може виберац штоф, алє робиме и по мери, цо значи же купец сам дава предклад як би жадал же би, поведзме, його кухня випатрала. Наш главни майстор направи скицу того жаданого продукта, вєдно зоз купцом одредзую димензиї, випатрунок, и шицко друге по жаданю муштериї, а ми вец прейґ тродимензийней компютерскей програми купцови укажеме як би тот мебель випатрал. Кед муштерия вибера дизайн меблю, то вец дакус драгше, а маме и тот общи мебель хтори туньши, прилагодзени каждому. Вельку увагу придаваме и добрей реклами и маркетинґу, продукти предаваме и прейґ сайту и прейґ дружтвених мрежох. У каждим случаю, вельо труду укладаме до того же бизме каждого клиєнта максимално випочитовали, бо задовольни купец найлєпша реклама – бешедує наша собешеднїца Чизмарова и предлужує о можлївосци вивозу до других державох.

– Робели зме продукцию за єден тарґовински ланєц – „Алди”, за вивоз до Нємецкей и Австриї. За вивоз ше роби прейґ аґентох хтори дошли як до нас, так и до других Керестурцох. Роби ше продукция у вельких количествох. Поведзме, єден продукт зме робели 500 фалати. Цена тих продуктох нїзша алє кед робиш на количество, вец и продуктивносц лєпша. Можебуц то кус монотонша робота бо ше роби по истим моделу и з истих штофох, алє така робота вельо швидше идзе, бо нєт затримованя коло вельо розличних димензийох – толкує Еуфемия.

ВЄДНО СУЧАСНИ ТЕХНОЛОҐИЇ И ИСКУСТВО

Без огляду на проблеми и почежкосци хтори ноши кажда робота, у Чизмаровей фамелиї обовязки добре орґанизовани, так же би могли робиц нєзависно и ускладзено.

– Дзивка Мая найвецей задлужена за дизайн меблю, вона ма чувство ґу естетики, часто дава муштерийом предкладаня, алє и муштериї приходза зоз своїма идеями. Син вецей задлужени за продукованє од плочастого материялу. У роботи участвує цала фамелия, справуєме ше опущенше бо зме свойо, та нам прето и лєгчейше робиц. Кажди рок идземе крочай по крочай ґу лєпшому, провадзиме нову технолоґию – без того нє мож, шицко робиме систематично, озбильно, добре зме орґанизовани, нє залєцуєме ше и вше добре роздумаме скорей як цо принєшеме даяку одлуку. Супруг и я маме нє лєм животне искуство, алє и роботне, а дзеци маю сучаснєйши похопеня и приступ ґу роботи, а практичнєйши и су. Вшелїяк же тото злученє младосци и искуства давало дотераз добри резултати.

Вельку заслугу у успишним дїлованю фирми, Чизмарово придаваю и своїм роботнїком зоз хторима, як гваря, маю барз добри одношеня, а 25 роки иснованя фирми преславели прешлого року. У новим 2020. року, Еуфемия гвари же би любели злєпшац условия одкупу паприґи:

– У 2019. року зме преславели 25 роки иснованя фирми. Сцели зме означиц иснованє штварцини вика, и пре роботнїкох, и пре наших купцох, сотруднїкох, и пре нас самих. Роботнїки хтори з нами робя вельо допринєсли тей фирми. Прешлого року у маю зме отворели и салон меблю у Оджаку, понеже зме мали досц муштериї отамаль, та зме почувствовали же постої потреба за озбильнєйшим салоном. Цо ше планох за нови 2020. рок дотика, любели бизме злєпшац условия коло одкупу паприґи. Кажди рок плануєме уложиц до дачого нового, алє и зоз укладаньом треба осторожно. Дакеди треба основни средства, дакеди вецей роботнїкох, дакеди обрацаюци средства, и кед до того укладаш, отвераю ше можлївосци за преширйованє. У роботи давам шицко од себе, бо ми обидвойо дзеци ту робя, та патрим допринєсц тей фирими цо вецей, док ище можем – закончує Еуфемия.

НЄ УПУЩОВАЦ ШЕ ДО ВЕЛЬКИХ РИЗИКОХ

– Мой супруг гвари же нїґда вецей як 10 одсто свойого капиталу нє треба задлужовац.

Кед робота нє пойдзе по плану, и кед ше муши предац 10 одсто од власного капиталу, то нє таке страшне, алє вецей од того нє. Ми ше нїґда кредитно нє задлужовали, и прето думам же лєпше исц крочай по крочай, та гоч ше по драги успиху будзе исц и вельо помалши – совитує Чизмарова.

