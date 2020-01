На нєдзелю Рочна скупштина КУД „Тарас Шевченко”

ДЮРДЬОВ – Тогорочна Рочна скупштина Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” з Дюрдьова отрима ше наютре, 26. януара, у їх просторийох.

На Рочну скупштну поволани шицки заинтересовани же би чули цо дюрдьовске Дружтво поребело за єден рок и цо єст у плани поробиц у тим року, алє и же би присутни дали свойо думанє и суґестиї за дальшу роботу.

По урядовей часци Скупштини будзе друженє и деґустация домашнїх дисновторских продуктох, та домашнї поволую же би, кажде хто ма жаданє, участвовал у тим и принєсол свойо дисновторски „лакотки”.

Скупштина почнє на 18 годзин у просторийох Дружтва.

