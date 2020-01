На Святосавским концерту и дюрдьовскей Дружтво

ЖАБЕЛЬ/ДЮРДЬОВ – Општина Жабель святочно преслави швете Святого Сави зоз орґанизацию Святосавских дньох у чиїх рамикох ше на нєшка, 25. януара, отрима Святосавски концерт у котрим буду участвовац шейсц дружтва и здруженє котри пестую народну културу и традицию у Општини Жабель.

Медзи учашнїками и Културно-уметнїцке дружтво „Тарас Шевченко” з Дюрдьова котре пестує руску традицию и културу. У програми нашо танци виведзе виводзацка фолклорна ґрупа котру водза уметнїцки руководителє Саня и Микола Кухар.

Програма почнє на 18,30 годзин у Дому култури у Жаблю. Уход шлєбодни.

