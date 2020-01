За доприношенє рукомету наградзени и Руснаци

НОВИ САД – З нагоди 70-рочнїци Рукометного союзу Войводини, на шветочносци уручени вельочислени припознаня рукометним колективом и поєдинцом за доприношенє розвою того спорту у Покраїни. Медзи добитнїками и тройо Руснаци.

Од Руснацох тото вельке припознанє достали ґолман Златица Паплацко зоз Руского Керестура длугорочна репрезентативка хтора посциговала найвисши резултати на шветовим уровню. Припознанє достал и дакедишнї успишни рукометаш Червинки и Металопластики зоз Шабцу Петро Файфрич родом зоз Беркасова, а котри тераз жиє у Шабцу. Припознанє достал и дакедишнї бавяч, а тераз тренер, Славко Надь з Руского Керестура за популаризованє и розвой рукомету у заходнобачким округу.

