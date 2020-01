Припознанє и школяром керестурскей Школи

НОВИ САД – У рамикох закончуюцей манифестациї „Енерґия вшадзи коло нас 2019”, 23. януара заменїк покраїнского секретара за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци Милан Ковачевич уручел дипломи и награди найуспишнєйшим школяром, ментором и школом. Медзи наградзенима и школяре Штреднєй школи Петро Кузмяк з Руского Керестура.

Награди достали школяре и менторе зоз општини Кула, а першу награду и повелю достала Штедня Школа „Михайло Пупин” зоз Кули и єй професор Марян Иванов котри достал специялну повелю за длугорочну роботу на обновлївих жридлох енерґиї.

У тогорочним проєкту участвовали 80 школи, а медзи нїма и керестурска Штредня школа хтора достала „Награду за масовносц и ґрупну роботу”, а у ґрупи участвовали школяре першей класи Ґимназиї з руского оддзелєня и зоз напряму туристични технїчар – Матеа Джуджар, Мая Ерделї, Валентина Новта, Мария Горняк, Давид Тошич, Желяна Щепанович, Теодора Таталович, Милица Корица з менторками Наталию Будински и Бояну Милянич.

Керестурски школяре виглєдовали обновлїви жридла енерґиї, та у 3Д технолоґиї виробели макети витернїцох хтори ше находза у витропарку у Кули, а проєкт наволали “3d print: energy of wind”.

