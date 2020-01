На пондзелок безплатне учленьованє до валалскей библиотеки

РУСКИ КЕРЕСТУР – На вельке швето шицких школох и велїх православних вирнїкох, Святого Саву, на пондзелок 27. януара Народна библиотека у Кули, як и єй оддзелєнє у Руским Керестуре, оможлїви безплатне учленьованє за 2020. рок.

Заинтересовани читателє, окрем на пондзелок 27. януара, можу ше и други днї учленїц до библиотеки, а винос членаринох за школярох основней школи виноши 300 динари, поєдинєчна членарина 500, а фамелийна 600 динари.

Учленїц ше мож од 8 по 12 годзин.

