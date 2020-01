Авдиция за Манифестацию „Сербия у ритму Европи” отримана и у Жаблю

ЖАБЕЛЬ – У сали Дому култури у Жаблю штварток, 23. Януара, отримана авдиция за музичне змаганє за дзеци и младеж од дванац по двацец роки „Сербия у ритму Европи”.

На авдициї у Жаблю участвовали два особи – Драґана Танасич (18) и Нина Атанасов (11), обидва шпивали на сербским и вецей странских язикох. Їх шпиванє оценьовал жири, предствнїки манифестациї „Сербия у ритму Европи” на чолє зоз Иґором Карадаревичом, директором змаганя. Далєй ше ше пласовала Драґана Танасич котра општину Жабель будзе представяц на финалним змаганю котре ше отрима у Враню того лєта.

Финалне змаганє ше будзе емитовац на телевизиї зоз националну фреквенцию, а воно ше орґанизує длужей од дзешец роки дзекуюци потримовки амбасадорох жемох Европи, Израелу и Австралиї. Особи котри участвую на змаганю, окрем свойого городу або општини, представяю даєдну од жемох шпиваюци на їх язику.

Побиднїк або побиднїца ше одредзи зоз здаваньом смс гласох и гласаньом жирия городох учешнїкох, а того року будзе гласац и фахови жири. Город побиднїк як награду достава телевизийни пренос зоз свойого городу шлїдуюцого року на националней телевизиї и будзе домашнї тому змаганю, а дзеци города побиднїка путованє до жеми котру представяю.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)