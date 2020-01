Вербаски Дом здравя достал нови ЦТҐ апарат

ВЕРБАС – Диспанзер за жени Дома здравя ,,Велько Влахович” у Вербаше достал нови ЦТҐ апарат. Зоз тим будзе злєпшана робота Ґинеколоґийней служби, понеже потераз тота служба нє мала таки апарат.

Робота Диспанзера за жени у остатнїм периоду значно унапредзена. Ваготним женом будзе обезпечене квалитетнєйше медицинске допатранє и оможлївене лєгчейше провадзенє здравственого стану мацери и плода.

У наиходзацим периоду вербаски Дом здравя запровадзи проєкт ,,Здрава жена, моцна жена” з котрим предвидзене едукованє пациєнткиньох, фахове усовершованє медицинских роботнїкох, як и модернизованє опреми.

Злєпшованє роботи Служби за ґинеколоґию значне за жительки општини Вербас, алє тиж и за жительки даскелїх сушедних општинох понеже часто глєдаю помоц у вербаским Дому здравя пре нєдостаток ґинеколоґох.

