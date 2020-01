Отримани Святосавски концерт у коцурским Дому култури

КОЦУР – З нагоди означованя Дня Святого Сави у коцурским Дому култури вчера, 24. януара, КУД „Завичайне врело” отримало VII Святосавски концерт.

Програма почала зоз Святосавску химну, a числена публика мала нагоду чуц и пригодну бешеду о значносци дїла и подоби Святого Сави.

У програми попри домашнїх членох КУД-а ,,Завичайне врело” участвовала и Младежска мишана шпивацка ґрупа КУД ,,Жатва”, як и Етно ґрупа ,,Аваз” зоз Вербасу.

Кажду танєчну точку, рецитацию и писню публика у полней сали Дома култури наградзела зоз громким аплаузом.

Орґанизацию Святосавского концерту помогли Општина Вербас, Месна заєднїца Коцур, Туристична орґанизация општини Вербас, Польопривредна фахова служба Вербас, як и велї други привреднїки зоз Коцура и Вербасу.

Нєшка, 25. януара, у Пелетовей сали будзе орґанизовани 20. Країшски вечар на котрим годни уживац числени Коцурци, алє и госци. За добре розположенє шицких котри буду присуствовац тому традицийному друженю задлужени буду Джими, Боки и Цеца.

