У ютрейшим ТВ Маґазину

НОВИ САД – Ютрейши ТВ Маґазин будзе слова о значносци рекреациї, окреме през жиму.

Тот тидзень пошвецени превенциї рака гарлочка плоднїци, та єден зоз прилогох будзе пошвецени праве тей теми и свидомосци женох о їх репродуктивним здравю, а будзе и прилог зоз виводзеня представи „Случай нєвиней ґдовици” Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” у Дюрдьове.

У прилогу котри пошвецени польопривреди будзе слова о швинярстве, а пририхтани и прилог о новей медийскей стратеґиї и зоз дискусиї на тему „Довириє гражданох до тужительней борби процив политичней корупциї” хтору орґанизовал центер за правосудни виглєдованя ЦЕПРИС.

