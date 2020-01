Пре тото цо роби, нє криє ошмих на твари

Нєшка, кед ше велї поносую же нє маю часу, окреме за себе и власни потреби, вше приємно стретнуц млади особи котри нєпреривно надбудовюю свойо таланти. Медзи нїма Оливера Сапаньош зоз Дюрдьова, психолоґиня, шпивачка, фотоґрафка, руководителька, и цо шицко нє…

Оливера Сапаньош зоз Дюрдьова по законченю ґимназиї мала вецей жаданя кадзи далєй, понеже люби природни науки и язик. Пред роком дипломовала на Филозофским факултету у Новим Садзе, на напряме – психолоґия, и уписала ше на мастер студиї индустрийна и орґанизацийна психолоґия, з людскима ресурсами. Найволєла би робиц у фаху, а потамаль, нє престава робиц на себе. За єдно од шмелших „виглєдованьох” и роботи на себе, Оливера ше опредзелєла пред трома роками дзекуюци шветовей Опр интернет програми. Тота програма оможлївює младим же би єден час жили у иножемстве, у фамелиї, и углавним чували дзеци. Обезпечене змесценє, костиранє, дакеди и даяки динарчок, а понеже шпански язик полюбела ище на факултету, сцела го усовершиц у природним околїску.

ВРЕДЗЕЛО ШЕ ОДШМЕЛЇЦ

Пошвидко одпутовала до Шпаниї, нєдалєко од Барселони, дзе шейсц тижнї жила у єденей фамелиї. Обовязка и робота у, так повесц, новей и дочасовей фамелиї єй була чувац Лолу котра мала шейсц роки, Макса од дзешец и Ким, хтора мала дванац роки. Оливера их медзи иншим учела по анґлийски, а з їх родичами ше порадзела же буду бешедовац на шпанским язику.

– Єст вельо понукнуца, и нормалне же аж после вецей розгваркох вибереце фамелию котра вам одвитує. Мала сом щесца, бо ше часто случує же нє пойдзе шицко так як сце обечковали. Нє исте бешедовац на дружтвених мрежох и з даским жиц. Но, тоту фамелию сом вибрала, бо ми ше попачели дзеци, мали красни и щири ошмих, а було ми виволанє чувац их шицких троїх – гвари Сапаньошова, хтора припознава же ище нє була так длуго одсутна з власного обисца у Дюрдьове, нє путовала так далєко, а першираз лєцела и на авиону. Шицко тото цо дожила, гвари, було виволанє и спознаванє самей себе. После першого тижня пребуваня у Шпаниї, єй худобнєйши фонд словох постал збогаценши. Тому допринєсла и жена хтора у истим обисцу помагала, а була зоз Арґентини. Бешедовала лєм на каталонским, шпанским язику. Як Оливера гвари, то була одлична комбинация за ефикаснєйше и пошвидшане ученє. Дому ше врацела зоз прекраснима памятками, богатим искуством, понеже жила у нєпознатим околїску, у жеми дзе ше иншак жиє, хаснує иншаки явни превозни средства, та и диялект и ище вельо того иншаке.

ШПИВАЦКА ҐРУПА „ВАСИЛИС”

По приходу зоз Шпаниї зоз товаришками, любителями музики, основала Етноґрупу „Василис”, котри у октобре того року зоз святочним концертом и госцами означели рок иснованя. У ґрупи пестую жридлову музику зоз призвуком сучасного.

– Моя покойна мац часто шпивала, а дома зме часто аж и вєдно шпивали. Вона тота котра у мнє препознала музикалносц и упутела ме же бим уписала основну музичну школу. Моя мац длуго шпивала у Шпивацкей ґрупи „Дюрдєвак” и було природне же им ше и я раз приключим. Була сом перши подмладок, було ми крашнє з нїма шпивац, алє пришол час кед ше нам, младшим, „звекшали апетити”, жадали зме учиц и спознац инше, иншаке. Так зме офрмели нашу шпивацку ґрупу – гвари Оливера. У Етно ґрупи „Василис” є на длужносци уметнїцкей руководительки. Кажда проба за ню нове стретнуце котре препровадзи зоз особами котри исте любя. Як руководителька гвари же ше нє може так часто опущиц, бо, заш лєм, тота функция вимага озбильни приступ у дружтве єй товаришох и товаришкох.

– Нас злучує позитивна енерґия, а думам же значне робиц на ґрупней кохезиї, одношеньох медзи шпивачами, бо то динамична ґрупа пре котру чувствуєм вецейнїсте виволанє у роботи. Ту злучени вецей особи и характери, та прето шицко интересантне. Шицки у ґрупи маю слуха, алє нє и музичне обарзованє, та ми интересантне преношиц им свойо знанє – гвари Оливера котра у тей, алє и у других своїх активносцох часто нєосвидомо применює елементи свойого фаху.

ФОТОҐРАФИЯ – ВЕЛЬКА ЛЮБОВ

Окрем психолоґиї, язикох и музики, єй велька любов и фотоґрафия. Перши, кус лєпши фотоапарат, достала од тваришох за полнолїцтво, а пошвидко после того, кед оцец обачел єй потенциял, достала и професийни фотоапарат.

– Ище у штреднєй школи сом видзела же музика, як и фотоґрафия тото у чим уживам. То мойо прибижище – гвари наша собешеднїца и предлужує о тим цо найволї сликовац.

– Менши преслави, понеже су интимнєйши, та и атмосфера опущенша – гвари вона. Пошвидко похопела же люби сликовац дзецински портрети, тото ше рефлектовало и на єй анализованє и роздумованє як психолоґинї. Од теди ю цикави розвойна психолоґия и робота з дзецми, як и єй нєпреривни порив анализовац ситуациї и характери, находзиц ришеня як ше дацо у розвою особи могло предочиц, або застановиц. Паралелно з тима думками и жаданями, Оливера однєдавна и з дому роби як виртуални асистент у фирми у Дубаию, котра роби з видео продукцию и медиями.

– Пред собу нє заверам, алє отверам можлївосци, а робим на тим цо ме цикави. Ище вше пренаходзим себе, нє знам цо будзем робиц наютре, анї яки будзем мац понукнуца, анї цо ме будзе интересовац – гвари Оливера Сапаньош. Тото цо потераз од себе давала и за цо ше закладала, нє було краткорочна потреба, алє потреба за витвореньом. Гвари же нє планує меняц свой животни цек, алє му ше активно препущи.

