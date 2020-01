Пияток почали робиц вилицитовани апатики Дома здравя Жабель

ЖАБЕЛЬ/ДЮРДЬОВ/ҐОСПОДЇНЦИ –Шицки апатики Дома здравя Жабель, котри вилицитовала „Здравствена установа – апатика Янкович” пияток, 24. Януара, почали з роботу.

Шицки штири апатики Дому здравя Жабель зоз просториями у Жаблю, Чуроґу, Дюрдьове и Ґосподїнцох концом новембра дати од закупу на петнац роки, а закупец длужен шицких занятих охабиц на роботи.

Апатики нє робели од 6. децембра по 19. януар, а заняти за тот час робели у апатикох тей установи у Новим Садзе и у єдней у Жаблю.

У тих апатикох лїки на рецепт буду видавац од 1. фебруара.

