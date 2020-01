ШИД – У парохиї Преображеня Господнього всоботу закончене пошвецанє обисцох вирних.

Обисца пошвецал парох о. Михайло Режак од пондзелку заключно зоз соботу, а пошвецени вкупно 110 обисца.

