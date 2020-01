Отримана Рочна скупштина ЗСР „Колякˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Рочна скупштина Здруженя спортских рибарох (ЗСР) ,,Колякˮ отримана вчера, 26. януара, у Руским Керестуре на Лонґове, на хторей винєшени звит о роботи у 2019 року, плани за тот, як и финансийни звит за прешли рок.

Звити и план за 2020. рок поднєсол член Управного одбору Янко Джуджар хтори заменєл предсидателя Здруженя Михайла Пашу, а хтори пре особни причини нє присуствовал Скупштини.

Од активносцох, члени Здруженя за прешли рок видвоєли роботну акцию на лєтнїковцу, потим „Малу школу рибарстваˮ – водзели ю Мирко Фекете и Михал Костелник, хтори пиониром бешедовали о файтох риби у наших водох, а єдна годзина була пошвецена и очуваню животного штредку, на хторей викладала дипл. еколоґ Светлана Няради. Попри тим, рибаре участвовали и на манифестациї „Днї керестурскей паприґи”, а були и орґанизаторе двох успишних змаганьох – „Лапанє на дуґов” у юнию и традицийней „Чукияди” у октобру з нагоди Дня ошлєбодзеня Керестура од фашизму. Члени ЗСР „Колякˮ участвовали и на змаганю у Миклошевцох дзе освоєли 1., 2. и 3. место поєдинєчно, як и на змаганю у Дюрдьове дзе освоєли екипно 1., а поєдинєчно 1. и 2. место, а хторе отримане у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков”. У авґусту члени Здруженя „Колякˮ орґанизовали и змаганє у вареню рибового паприґашу.

Цо ше дотика Финансийного звиту за 2019. Рок, приходи Здруженя виношели 78 700 динари, а розходи 77 000 динари. Оправку лєтнїковцу спонзоровал Звонимир Гайдук, хторому члени Здруженя виражели вельку подзековносц. Од Општини Кула по проєкту достати 100 000 динари, од хторих 50 000 потрошени за прибор и ошвиженє за Школу малих рибарох, а тиж 50 000 динари потрошене за прибор за рибалов у предавальнї рибарскей опреми „Тадичˮ зоз Кули. Купени прибор будзе додзелєни як награда на змаганьох у 2020. року.

За 2020. рок, члени Здруженя планую отримац змаганя як и дотераз – „Лапанє на дуґов” у юнию, традицийна „Чукияди” у октобру, як и варенє рибових котлїкох.

На Скупштини член УО ЗСР ,,Колякˮ Янко Джуджар наглашел же Здруженє ма 120 членох – сениорох, ветеранох и инвалидох, як и коло 50 членох пионирох, а проблеми зоз хторима ше Здруженє хвильково зочує то нєдостаток средствох, як и преберанє места дотерашнього предсидателя Здруженя.

(Опатрене 12 раз, нєшка 12)