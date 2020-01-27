Од нєшка мож купиц карти за Бал широки сукньох

ДЮРДЬОВ – Од нєшка по пияток 31. Януар, мож купиц и резервовац карти за традицийни дюрдьовски Бал широких сукньох котри ше отрима на соботу, 1. фебруара.

Карта кошта 1200 динари, а мож ю купиц и резервовац при Мирославови Барновому на число телефона 064/33-85-267 и при Владови Балїнтовому на число 064/27-80-235. Тоти пейц днї, починаюци з нєшкайшим дньом, карти годно превжац у просторийох КУД „Тарас Шевченко” од 19 по 20 годзин. Дзивки и жени облєчени до широких сукньох маю шлєбодни уход.

Бал почнє на 20 годзин у просторийох Дружтва. Грац будзе бенд „Коцурски бетяре” зоз Коцура, орґанизаторе обезпеча смачну вечеру, лакотки и кафу и, як и вше потераз, богату томболу по котрей тот дюрдьовски Бал препознатлїви.

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