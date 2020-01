„Случай нєвиней ґдовици” приказани и у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – У просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” у Дюрдьове всоботу, 25. януара, виведзена представа Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” Руски Керестур „Случай нєвиней ґдовици” автора Милоша Николича.

У представи ґлумели Оленка Живкович, Владимир Варґа, Емил Няради, Александер Мудри и Яким Винаї. Режию, адаптацию, сценоґрафию и вибор музики окончел Владимир Надь Ачим котри з тей нагоди похвалєл домашнїх котри вше дзечнє волаю РНТ же би госцовал у Дюрдьове.

Представа пред двома мешацами премиєрно виведзена у Руским Керестуре. Як виявел директор Театру Славко Орос, шлїдуюце виводзенє тей представи би требало буц у Шидзе.

