Руски танци на Святосвским концерту у Жаблю

ЖАБЕЛЬ/ДЮРДЬОВ – У викенду за нами, всоботу 25. Януара, у Дому култури у Жаблю орґанизовани Святосавски концерт народних танцох.

Програму отворел шеф кабинета предсидателя Општини Жабель Урош Раданович, а на концерту у културно-уметнїцкей програми участвовали Дружтво за очуванє народней традициї и култури „Роґаль” зоз Жаблю, Дружтво за очуванє народней традициї и култури „Прело” зоз Чуроґу, Дружтво за очуванє народней традициї и култури „Дєрдан” зоз Ґосподїнцох и Дюрдьовчанє зоз Етно ґрупи „Василис”, Културно-уметнїцке дружтво „Бранислав Нушич” и Културно-уметнїцке дружтво „Тарас Шевченко”, котри того вечара виведли руски танци.

Ютредзень, внєдзелю 26. Януара, тиж у Доме култури у Жаблю отримана святочна Святосавска академиї на котрей у културно-уметнїцкей програми участвовали вецей уметнїки зоз вецей местох Войводини и Сербиї.

