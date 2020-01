Порушана гуманитарна акция за Александра Фаркаша

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Руским Керестуре порушана гуманитарна акция за помоц Александрови Фаркашовому хтори прешлого року у авґусту покалїчел похребцину, а хторому пре чежке финансийне станє очежане лїченє.

Александрови пре калїченє очежане рушанє, та ше на акцию одволали гумани людзе з валалу же би го вожели до Червинки на физикални терапиї.

У Керестуре положени и штири шкатули за добродзечни прилоги – у просториї Месней заєднїци, у ЯКП „Руском”, у предавальнї „Тренд Би”, як и у кафичу „Мала оаза”, а ище шкатули за добродзечни прилог буду обезпечени у наиходзацих дньох.

У планє обезпечиц и мебель, будовательни материял, а будзе потребна и роботна моц, же би ше Александрови оможлївело лєпши условия за биванє.

