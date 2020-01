Богата томбола и весела атмосфера на Майсторским балу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, 25. Януара, отримани ище єден традицийни и вше нащивени Майсторски бал, хтори орґанизовало Здруженє ремеселнїкох и приватних поднїмательох з Руского Керестура.

Орґанизаторе ше, як и каждого року, остарали за богату томболу, хтору обезпечели приватни поднїмателє, як и шицки хтори нащивели Бал, а хтори жадали помогнуц Здруженю. Перша награда була кавч, даровал ю власнїк тапетариї „Комфорд” Иґор Рац, а награда остала у Керестуре. Друга награда була телевизор, хтору даровало Здруженє ремеселнїкох, а хтору освоєла госцинска зоз Нового Саду, док трецу награду, фотелю на розцагованє, даровал власнїк тапетариї „Еуро” Тихомир Медич хтора тиж остала у валалє.

На Балу було коло 200 нащивительох, а попри Керестурцох, були и госци з Коцура, Дюрдьова, Нового Саду, Лалитю, Кули и з других околних местох.

За приємну и веселу атмосферу на Балу задлужени бул „Пицикато бенд”, а доброму розположеню допринєсли и интересантни наградни бависка.

