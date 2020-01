Програма з нагоди Школскей слави

РУСКИ КЕРЕСТУР – У голу Основней и штреднєй школи „Петро Кузмяк” вчера, зоз пригодну програму, а потим и зоз славским обрядом ламаня колача, школяре и заняти преславели Школску славу на швето Св. Сави.

Пред програму славу шицким повинчовала директорка Школи Хелена Пашо Павлович и здогадла на велькосц особи св. Сави, просвитителя, снователя самостойней сербскей Церкви и держави и основоположнїка просвити при сербскому народу.

О шицких видох живота Растка Неманїча замонашеного як св. Сава, през пригодни тексти на руским и сербским язику, здогадли и школяре основней и штреднєй Школи, а у музичней часци наступел хор Основней школи зоз солистом ґимназиялцом Себастияном Надьом хтори и одшпивали святосавску гимну под руководзеньом наставнїци Лидиї Пашо.

Попри нєй, програму пририхтали и наставнїци Мария Балїнт, Еуфемия Чапко и Єлена Троґерт з Активу наставнїкох язикох.

У другей часци означованя швета, у школским голу двоме священїки Сербскей православней церкви зоз Кули окончели и вирски славски обряд ламаня славского колача на хторим присуствовали просвитни роботнїки Школи.

