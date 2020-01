Нови успихи Русинових столнотенисерох

РУСКИ КЕРЕСТУР – На Святосавским турнире за столнотенисерох, 26. януара у Новим Садзе, столнотенисер СТР „Русин” з Руского Керестура Сабадош Матей, освоєл бронзову медалю у катеґориї 7. и 8. класох. Русин после 10. Кола, хторе одбавел 24. януара, перши на таблїчки.

На Святосавским турнире участвовали вецей як 200 змагателє у 5 катеґорийох, а зоз школи столноготенису СТК „Русин” участвовали, попри Сабадоша, и Пашо Мартин, Макаї Матей, Фейди Иґор, и Шанта Александер.

Русиново столнотенисере 23. януара одбавели и 10. коло першенства у Южнобачкей лиґи, у Оджаку з екипу з истим менох и победзели их з резултатом 4:2. Екипа Оджаку по теди була перша на таблїчки, а Русин други, а з тоту побиду Русин превжал перше место.

За екипу Русина наступели Надь Деян, Горняк Стефан и Сабадош Матей и шицки посцигли побиди, окрем у дубл змаганю. Як визначує тренер Русина Драґан Ковачевич, тей побиди допринєсол искусни и одлични столнотенисер Надь Деян хтори за Русин ознова забавел о 10 роки.

На нєдзелю, 2. фебруара, Русиново кадети буду участвовац на поєдинєчним першенству Войводини у Новим Садзе.

После першенственей побиди у Оджаку тренер Русину Драґан Ковачевич наявел нєодлуга нєпоцагуюце задзекованє на тренерске место.

