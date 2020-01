И у дюрдьовскей школи преславена Школска слава

ДЮРДЬОВ – У голу Основней школи „Йован Йованович Змай” вчера зоз святочну програму означена школска слава Святи Сава.

Пред програму,, як и каждого року, православни священїки пошвецали школску икону, а потим славски колач преламали кумово, односно члени школскей рецитаторскей секциї. У програми Школску славу шицким повинчовала директорка Школи Любица Клепич.

У програми, хтору пририхтал школски колектив зоз школярами нїзших и висших класох, присутних здогадли на живот Св. Сави през шпиванки, музику и поезию.

Присутни на програми були дзеци, їх родичи и заняти у школи, як и предсидатель СО Жабель Радован Чолич, член Општинскей ради задлужени за образованє Лазар Чонкич, заменїк предсидательки Совита МЗ Дюрдьов Душко Михелц, предсидатель КУД „Тарас Шевченко” Мирослав Такач, член Церковного одбору Влада Кухар и велї други.

