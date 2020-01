Святосавски шпиванки шпивани и у Предшколскей установи

ДЮРДЬОВ – У Предшколскей установи „Дзецинство”, у оддзелєню „Дюрдєвак” у Дюрдьове, вчера на поладнє почало преславйованє школскей слави Святого Сави у шицких трох оддзелєньох Прешколскей установи „Дзецинство” Жабель.

Преслава почала зоз пошвецаньом икони, а потим тогорочни кумово, фамелия Дудаш зоз Дюрдьова, вєдно зоз занятима у ПУ ламали колач.

У програми участвовали дзеци зоз шицких ґрупох, а шпивали святосавски шпиванки облєчени до войводянского народного облєчива, а през драмску сличку дзеци приказали як ше слави слава у православних обисцох и як домашнї дочекую госцох. Дзеци зоз Мишаней ґрупи були облєчени до руского народного облєчива.

Пред програму шицких привитала директорка ПУ „Дзецинство” Жабель Светлана Бошков, а по законченю програми главна воспитачка у оддзелєню„Дюрдєвак” Даница Андрич привитала госцох и поволала на коктел.

Присутни на програми були дзеци, їх родичи и заняти у школи, як и предсидатель СО Жабель Радован Чолич, член Општинскей ради задлужени за социялни питаня Ивица Саламун, предсидатель КУД „Тарас Шевченко” Мирослав Такач, член Церковного одбора Влада Кухар и други.

