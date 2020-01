ВЕРБАС – Нєшка, 28. януара, будзе отримана XXV схадзка локалного парламенту котру заказала предсидателька Скупштини општини Вербас Марияна Мараш.

Одборнїки буду розправяц о 5 точкох дньового шору котри предложени за схадзку.

Схадзка будзе отримана у сали за схадзки Скупштини општини Вербас, з початком на 10 годзин.

