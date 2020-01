Школска слава означена у коцурскей школи

КОЦУР – У Основней школи ,,Братство єдинство” у Коцуре вчера, 27. януара, означена школска слава Святи Сава.

У Велькей сали Дома култури отримана пригодна програма зоз хтору школяре возвелїчали живот Святого Сави, а на початку му одшпивали гимну. Зоз писнями, рецитациями и бешеду котру пририхтали зоз своїма учительками и наставнїцами числену публику здогадли на вредносци котри нам на чуванє охабел Святи Сава. Тиж, визначена була и його улога у розвою школства и образованя у Сербиї.

Програму збогацели и школяре члени КУД-а ,,Завичайне врело” зоз єдним танцом. Кажда точка виведзена на бини пред полну салу Дома култури була наградзена з моцним аплаузом численей публики.

По законченю програми, школски колектив ше зишол на традицийним святочним полудзенку.

