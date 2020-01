Рочна скупштина ФК „Искра”

КОЦУР – У Велькей сали Месней заєднїци у Коцуре внєдзелю, 26. януара, фодбалски клуб „Искра” отримал Рочну скупштину, на хторей присуствовали коло 70 члени и симпатизере Клуба.

Звит о роботи у прешлим року поднєсли окончоватeль длужносци предсидателя Искри Михайло Варґа Пеле и секретар Здравко Бабич, котри оценєли же перша половка рока була вельо успишнєйша од другей, а потим Михайло Варґа представел плани за чечуци рок.

З оглядом же тей жими зоз Клуба пошли даскельо важни бавяче, єден зоз главних цильох по початок ярнєй часци сезони будзе пробовац надополнїц нєдостаток тих бавячох, а главни циль будзе затримац место у Подрученй лиґи Суботица.

Тренер Искри Александар Петрович поднєсол звит о своєй роботи, у котрим визначел же у першей часци тей сезони найвекши проблем була подла атмосфера у екипи, односно медзи бавячами и очиглядна засиценосц бавячох, а неґативна заувага и нєпорядне одволованє бавячох на тренинґи.

На Рочней скупштини присутни мали нагоду чуц и информациї о финансийним стану клуба зоз финансийного звиту котри пречитал Владимир Цап.

За розлику од прешлих рокох, того року нє бул преглашени найлєпши бавяч, понеже бавяче котри би могли достац тоту награду, у тим преходним року, пременєли штредок и вецей су нє у Искри.

На концу подзелєни подзекованя шицким котри на даяки способ помогли Искри у прешлим року.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)