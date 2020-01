ШИД – На пияток у Червеним крижу будзе отримана перша тогорочна городска акция за добродзечних давательох креви од 9 до 12 годзин.

Зоз Заводу за трансфузию креви Войводини поволую давательох же би ше одволали на акцию, а окреме особи зоз нулту неґативну кревову ґрупу хтора дефицитарна.

