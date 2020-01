ШИД – На Святосавскей академиї у сали Културно-образовного центра у Шидзе отримана Святосавска академия на хторей заменїк предсидателя Општини Шид Зоран Семенович придал Святосавски повелї просвитним роботнїком и школяром, медзи хторима и мр Вера Дупало, професорка биолоґиї у ОШ „Бранко Радичевич“ у Шидзе.

У уметнїцкей часци академиї наступел Хор Културно-образовного центра „Хоршидея“, а члени Аматерского театра „Бранислав Нушич“ виведли представу „Жича“.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)