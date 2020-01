Школом средства за набавку интерактивних таблох

ВЕРБАС/КУЛА – По конкурсу Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци котри нєдавно закончени, видвоєне 70 400 000 динари за набавку опреми у школох на териториї Войводини.

Средства опредзелєни за набавку интерактивних таблох зоз проєктором, а циль же би кажда школа, видвоєне оддзелєнє и кажди дом за школярох у Войводини достал сучасну опрему за отримованє настави.

Шицки основни школи, Основна музична школа, як и СФШ ,,4. юлий” и Ґимназия ,,Жарко Зренянин” у вербаскей општини достаню средства за по єдну таблу.

Шицки основни и стреднї школи у кулскей општини, медзи котрима и керестурска школа, тиж достаню средства за интерактивни табли, а основни школи у Сивцу и Червинки достаню по два табли з оглядом же ше настава одвива у двох обєктох.

