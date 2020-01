Пошвецени обисца у нововербаскей парохиї

ВЕРБАС – У нововербаскей парохиї Святого Владимира тих дньох закончене пошвецанє обисцох. После пошвецаня води на швето Богоявлєнє по юлиянским календаре, парох нововербаски о. Иґор Вовк почал благослов обисцох по одредзеним розпорядку.

Як визначел парох о. Вовк, того року у Новим Вербаше пошвецени вецей як 150 обисца. По його словох, окрем того же ше благослови обисце, то и нагода же би ше стретнул з цалу фамелию, а членом тей фамелиї то нагода же би особнє побешедовали зоз парохом.

Красне стретнуце зазначене и з фотоґрафию у фамелиї Вукадинов.

