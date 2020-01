Школска слава означена у шицких школох вербаскей општини

ВЕРБАС – Шицки образовни установи у општини Вербас пондзелок, 27. януара, означели школску славу Святого Саву. У основних и стреднїх школох отримани святочни програми котри традийно почали зоз гимну Святому Сави, а пошвецани бул и славски колач у присуству просвитних роботнїкох, школярох, священства, як и кумох школох.

Домашнї того року на уровню шицких школох у вербаскей општини була Стредня фахова школа ,,4. юлий” з Вербасу. Означованю школскей слави у тей установи присуствовал и предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац.

Програму порихтали актив професорох сербского язику и литератури, як и други активи, секциї, школяре и наставнїки. През програму учашнїки приказали стари народни обичаї вязани за Дзень Святого Сави, як и славску госцину, а одбавели и драмску сличку под назву ,,Путованє Святого Сави”.

З програму визначена значносц першого сербского архиепископа и просвитителя Святого Сави, його доприношенє сербскей историї, просвити и духовносци.

