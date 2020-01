Отримана XXV схадзка Скупштини општини Вербас

ВЕРБАС – У сали за схадзки Скупштини општини Вербас вовторок, 28. януара, отримана XXV схадзка локалного парламенту. Схадзку водзела предсидателька СО Вербас Марияна Мараш, а одборнїки розправяли о 11 точкох преширеного дньового шору, а нє о 5 запланованих.

Медзи иншим, одборнїки розправяли о Предкладу одлуки о даваню согласносци на конєчни нарис контракту о явно-приватним партнерству за замену єдней часци явного ошвиценя зоз новима ЛЕД лампами. Дали согласносц на заключованє роботи зоз приватну фирму, з котру предвидзене заменїц 2530 стари з новима ЛЕД лампами, а тиж и замена очкодованих слупох и мерно-управяцких блокох. Представнїки опозициї мали зауваги на вредносц инвестициї и условия розписаней набавки, алє одвит на тото бул же явне ошвиценє урґентни проблем, же подобни проєкти запровадзовани у велїх локалних самоуправох, а з тим ше посцигнє енерґетска ефикасносц и шпорованє.

На схадзки бул усвоєни и Предклад одлуки о прилапйованю Проєкту явно-приватного партнерства о випоручованю цеплотней енерґиї за реконструованє системи за продукованє цеплоти. По тим проєкту, енерґент мазуту би требало заменїц з природним ґазом, а тиж и реконструовац блоковски котловнїци у Вербаше. Тиж усвоєни и вименки и дополнєня планох детального реґулованя блокох 27, 35 и 36 у Вербаше, а причина вименкох було же би ше оможлївело приватним особом будовац обєкти за колективне биванє зоз вецей поверхами.

На тей схадзки Скупштини ОВ одлучене же би длужносц Правобранителя општини Вербас превжала Миляна Томич, а длужносц заменїка Правобранителя Снежана Йович, обидва дипломовани правнїци. Вименєна и дополнєна одлука о заробкох, надополнєньох и других приманьох вибраних, менованих и поставених особох у орґанох Општини. На предклад Комисиї за кадрово, административни питаня и роботни одношеня меновани даскельо локални комисиї, а вименєни и член Школского совиту ОШ ,,Светозар Милетич”.

