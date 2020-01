У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино”, у першей емисиї о актуaлней ситуациї у нашей заєднїци и спокусох хтори нас чекаю, буду бешедовац терашнї и дакедишнї предсидателє Националного совиту Руснацох – Борислав Сакач, Рафаил Русковски и Славко Орос.

У другей часци будзе емитоване найновше виданє емисиї „Слово младих”, чия тема з тей нагоди одход младих до иножемства.

Емисия „Добри вечар, Войводино” будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

