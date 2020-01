Нєшка преподаванє на тему ,,Превенция карциному гарлочка плоднїци” у Коцуре

КОЦУР – У рамикох проєкту ,,Здрава жена – моцна жена ”, котри вєдно запровадзую Министерство здравя Влади Сербиї и Дом здравя ,,Велько Влахович”, у Вербаше и даєдних местох вербаскей општини того мешаца були орґанизовани числени здравствено-воспитни активносци як промоция здравих стилох живота и превенциї хоротох котри грожа женом.

Єдна з тих активносцох будзе орґанизована у Месней заєднїци у Коцуре нєшка, 30. януара, дзе будзе отримане преподаванє на тему ,,Превенция карциному гарлочка плоднїци”.

Жени котри приду на преподаванє, буду мац можлївосц швидше заказац превентивни препатрунок при ґинеколоґови у Дому здравя.

Преподааванє почнє на 13 годзин, а зоз Дома здравя поручую꞉

– Гайде, звальме бариєри котри нам препреченє за лєпши здравствени стан женскей популациї Вербасу!

