У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У пиятим тогорочним числу новинох „Руске слово” на бокох „Тижньовнїка” пише о пририхтованю нових законох о културним нашлїдстве и защити нєрухомого културного скарбу.

У рубрики „Нашо места” пише о початку роботи апатикох у жабельскей општини, звиту зоз схадзкох СО Вербас и Шид, док на „Економиї” текст о новим Закону о тарґовини и друге предлуженє напису о манифестацийох и туризме.

„Култура и просвита”, окрем звитох зоз наших школох о тим як означени дзень Святого Сави, понука розгварку зоз о. д. директорки Школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове, звит зоз Рочней скупштини КУД „Тарас Шевченко”, а зазначени и актуални подїї у керестурскей Школи.

У рубрики „Людзе, роки, живот” представена Сопкова фамелия зоз Вербасу, а ту и нове предлуженє фельтону „Привредни живот Руснацох” автора Мирона Жироша, док „Духовни живот” понука прегляд парохийней статистики за прешли рок у нашей епархиї.

На бокох спортскей рубрики мож пречитац звит зоз Рочней скупштини Здруженя спортских рибарох „Коляк”, преслави 70-рочнїци Рукометного союзу Войводини, як и о схадзки Спортского союзу општини Жабель.

Додаток у тим чишлє „Литературне слово”, а нови рецепти и у ти чишлє мож найсц у рубрики „Горуци тепши”.

