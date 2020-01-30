Сезона ґрипи у Керестуре нє почала

РУСКИ КЕРЕСТУР – Сезона ґрипи у Керестуре, як за Рутенпрес виявела руководителька Здравственей амбуланти Руски Керестур др Златана Надь, ище нє почала.
Потераз ше зявели дзепоєдни файти вирози, досц алерґийски ринитиси, звекшало ше охоренє горнїх респираторних орґанох, як и одредзене число запалєня плюцох. Тоти охореня пошлїдок нєвигодней хвилї, молги и влаги котра була звекшана у предходним периодзе.
Превентивни мири пред сезону ґрипи котри препоручує дохторка то пасмовите облєканє, уношенє чечносци, рижнородне и лєгчейше костиранє, як и обовязне порядне умиванє рукох.
Зомборски шпиталь „Др Радивой Симонович” и Общи шпиталь у Вербаше, як дознаваме, од 28. януара забранєли нащиви пациєнтом хтори ше лїча и у їх установох цо, по словох др Златани, цалком звичайне кед почнє сезона ґрипи, або ше нагло звекша охоренє респираторних орґанох.
Цо ше дотика актуалного корона вируса котри ше зявел у городу Вухан у Китаю, жемох у його окруженю, зазначени и поєдинєчни случаї у дзепоєдних европских жемох, алє у нас за тераз опасносци од нього нєт.
Симптоми корона вируса то горучка, боляце гарло, обща слабосц и очежане диханє, а як компликация ше зявює запалєнє плюцох.
Министер здравя Златимир Лончар виявел же хвильково нєт причини за панїку и же Сербия уж ма реаґенс за утвердзованє нового вируса, а детальни сообщеня мож пречитац на сайту Министерства здравства.