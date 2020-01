До Словениї за тераз хлопски занїманя

РУСКИ КЕРЕСТУР – У керестурским кафичу „Мала оаза” вовторок отримана презентация роботи за одредзени занїманя у Словениї хтори понука аґенция „Униворк” зоз Словенских конїцох.

У мено аґенциї презентацию отримала Лїляна Костелник з Керестура хтора и сама зоз фамелию жиє и роби у Словениї. Як наглашела, за тераз потребни роботнїки у фахох ЦМЦ оператере, браваре, заварйоваче и електрофахох, з тим же нє пресудна диплома, алє знанє одредзеней роботи и искуство.

Роботну визу у тим месце, як и у околним Целю и Марибору, мож достац на єден рок, з пробну роботу 3 мешаци, обезпечене костиранє у фабрики, по потреби и путованє на роботу, як и змесценє, алє з надополнєньом. Основна плаца за заварйовачох 1200 еври, алє и вецей, бо ше обовязно роби и додатни годзини.

О шицких подробносцох заинтересовани хтори виполнюю потребни условия ше можу явиц Костелниковей, хтора подобну презентацию отримала и у Вербаше.

По єй словох, за тераз аґенция „Униворк” глєда лєм спомнути роботни профили, а годно буц же буду потребни и други ремесла, як хлопски так и женски, понеже єст заинтересованих.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)