У Керестуре презентация за польопривреднїкох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка, 30. януара у рамикох Жимскей паприґарскей школи котру орґанизує керестурске Здруженє паприґарох ,,Капсикум анум”, будзе отримана ище єдна презентация на хторей ше представи компания Skalagreen зоз Суботици и фирма „КESA Pejkovacˮ хтора ше занїма з продукцию фолиї. Попри тим, свойо викладаня отрима и дипломовани инженєр Защити рошлїнох Катарина Радонїч зоз Польопривредней фаховей служби з Вербасу.

Презентациї почню на 17 годзин у Ресторану ,,Червена ружа”, а присуствовац можу шицки заинтересовани.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)