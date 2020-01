За Бал карти мож купиц ище лєм нєшка и ютре

ДЮРДЬОВ – Ище нєшка и ютре мож купиц и резервовац карти за традицийни дюрдьовски Бал широких сукньох котри будзе отримани на соботу, 1. фебруара. Потераз предати трицец штири, а резервовани сто двацец карти.

Карта кошта 1200 динари, дзивки и жени облєчени до широких сукньох достаню безплатну карту. Карти мож купиц и резервовац при Мирославови Барновому на число телефона 064/33-85-267 и при Владови Балїнтовому на число телефона 064/27-80-235. Вони двоме и нєшка и ютре, од 19 по 20 годзин, буду дежурни у просторийох КУД „Тарас Шевченко” дзе шицки заинтересовани можу купиц и превжац карту.

Бал почнє на 20 годзин у просторийох Дружтва. Грац будзе бенд „Коцурски бетяре” зоз Коцура, орґанизаторе обезпеча смачну вечеру, лакотки и кафу и як и вше потераз, и богату томболу по котрей тот дюрдьовски Бал препознатлїви.

